В Калининграде ночью сгорел автомобиль, еще один – в Черняховске
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на вторник 19 февраля в Калининградской области случилось два автомобильных пожара. В 02.06 поступило сообщение о горящей машине на улице Олега Кошевого в Калининграде – салон «Хонда Цивик» выгорел полностью.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, часом ранее пожарные тушили иномарку в городе Черняховске на улице Чкалова. Выгорел моторный отсек в автомобиле «Форд Мондео».
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU