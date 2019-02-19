2019-02-19T10:08:03+03:00
Происшествия

В Калининграде ночью сгорел автомобиль, еще один – в Черняховске

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на вторник 19 февраля в Калининградской области случилось два автомобильных пожара. В 02.06 поступило сообщение о горящей машине на улице Олега Кошевого в Калининграде – салон «Хонда Цивик» выгорел полностью.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, часом ранее пожарные тушили иномарку в городе Черняховске на улице Чкалова. Выгорел моторный отсек в автомобиле «Форд Мондео».

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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