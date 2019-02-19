Антон Алиханов показал, какой будет площадь перед стадионом "Балтика" в Калининграде. Эскизы

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-19T10:20:35+03:00

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов у себя в Инстаграме разместил несколько эскизов будущего благоустройства площади перед стадионом "Балтика" - одном из старейших стадионов России. На рисунках видно, что будет капитально реконструирован главный фонтан перед стадионом, его "оденут" в гранит. Кроме того, появится еще несколько фонтанов, будут высажены деревья, а территорию замостят плиткой кирпичного цвета.

.Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Впрочем, это не окончательный вариант благоустройства. Как написал губернатор, решающее слово - за горожанами. "В ближайшее время соберем горожан для обсуждения проекта благоустройства площади перед стадионом «Балтика», которое станет подарком городу от предпринимателей Калининграда", - написал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU