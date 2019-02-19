30-летнюю калининградку задержали за распространение амфетамина
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Калининграде сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 30-летнюю горожанку, которая распространяла психотропные вещества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Полицейские при силовой поддержке спецназа провели обыск в квартире подозреваемой и нашли более двух граммов амфетамина.
На женщину завели уголовное дело по статье «Незаконные производство и сбыт наркотических средств в крупном размере», ей грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU