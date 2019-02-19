2019-02-19T10:21:18+03:00
Общество

30-летнюю калининградку задержали за распространение амфетамина

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 30-летнюю горожанку, которая распространяла психотропные вещества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские при силовой поддержке спецназа провели обыск в квартире подозреваемой и нашли более двух граммов амфетамина.

На женщину завели уголовное дело по статье «Незаконные производство и сбыт наркотических средств в крупном размере», ей грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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