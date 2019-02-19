2019-02-19T10:28:32+03:00
Общество

В Балтийске насчитали 21 аварийный дом

Виктор Сергеев
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В Балтийском городском округе 21 жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Об этом сообащет на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».

Чтобы решить проблему, местные власти намерены использовать возможности муниципального жилого фонда, а также строить новые дома по программе для переселения жильцов.

Отметим, что2019 году стартует федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». До 2024 года включительно планируется переселить людей из жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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