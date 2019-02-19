Спортсмены из Чкаловска и Гусева победили в играх всероссийской лиги школьного баскетбола

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-19T10:28:41+03:00

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Дворец спорта «Янтарный» принял десятый юбилейный сезон «КЭС-БАСКЕТ», собрав в зале школьников из Советска, Славска, Гусева, Зеленоградска, Правдинска и Калининграда.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в решающих встречах победу одержали «Chicaho Boys» из Чкаловска и «Кобры» из Гусева, обыграв славских и зеленоградских сверстников.

Самыми ценными игроками калининградского этапа признали Анжелику Андреенок и Максима Бадюка. Именно их команды представят регион на окружных соревнованиях, которые в марте примет Архангельск.

Отметим, десятый сезон «КЭС-БАСКЕТ» проводится по всей стране и объединил почти 18 тыс команд из 69 регионов России. Калининградская область была представлена 137 школьными коллективами, из которых в региональный финал прошли восемь сборных.

ИСТОЧНИК KP.RU