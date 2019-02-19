Спортсмены из Чкаловска и Гусева победили в играх всероссийской лиги школьного баскетбола
Дворец спорта «Янтарный» принял десятый юбилейный сезон «КЭС-БАСКЕТ», собрав в зале школьников из Советска, Славска, Гусева, Зеленоградска, Правдинска и Калининграда.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в решающих встречах победу одержали «Chicaho Boys» из Чкаловска и «Кобры» из Гусева, обыграв славских и зеленоградских сверстников.
Самыми ценными игроками калининградского этапа признали Анжелику Андреенок и Максима Бадюка. Именно их команды представят регион на окружных соревнованиях, которые в марте примет Архангельск.
Отметим, десятый сезон «КЭС-БАСКЕТ» проводится по всей стране и объединил почти 18 тыс команд из 69 регионов России. Калининградская область была представлена 137 школьными коллективами, из которых в региональный финал прошли восемь сборных.
ИСТОЧНИК KP.RU