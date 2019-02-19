2019-02-19T10:50:42+03:00
Экономика

Янтарный комбинат впервые продал на аукционе все лоты с янтарем-сырцом

Виктор Сергеев
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Калининградский янтарный комбинат на первом в этом году аукционе продал все выставленные лоты с сырцом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сообщается, что комбинат впервые реализовал все выставленные на торги лоты. На аукцион выставлялось 11 лотов общим объемом 15,5 тонны, которые продали за 103,8 млн рублей.

а аукцион выставлялись лоты весом от 500 кг янтаря-сырца до 3 тонн. Стартовая стоимость лотов составляла от 4,1 млн рублей до 24,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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