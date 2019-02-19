2019-02-19T10:53:59+03:00
Общество

В 2024 году замок-тюрьма Тапиау откроет двери для всех желающих

Кирилл Алексеев
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..Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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В 2021 году тевтонский замок Тапиау в Гвардейске, в котором сегодня располагается тюрьма на 1264 места, будет передан в собственность Калининградской области, а в 2024 году в нем откроется музей и, возможно, гостиница. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил вице-премьер регионального правительства Гарри Гольдман, добавив, что открытие Тапиау для посетителей, подтолкнет развитие туризма в Гвардейском районе.

- Вообще это была мечта - ввести замок в коммерческий оборот как туристический объект, - сказал Гарри Гольдман. - Сейчас УФСИН решает вопрос о перемещении заключенных из него в действующую на территории области исправительную колонию №8. Там будет либо построено новое, либо реконструированы имеющиеся помещения для их содержания.

Орденский замок Тапиау был построен в 1351 году. В настоящее время от него сохранился северо-западный флигель и подвалы восточного флигеля.

Добавим, что в Калининградской области находится еще, как минимум, три замка в относительно целом состоянии: Нойхаузен в Гурьевске, Вальдау в поселке Низовье и Георгенбург под Черняховском. Все они являются собственностью РПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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