В Калининграде в домах на семи улицах отключили воду

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-19T10:57:22+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет холодной воды в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов воды не будет на ул. Ефремова 8, 10 (и ВНС), 12, до 15 часов - на ул. Емельянова 148, 150, ул. Львовской 1-33, 2-26, ул. Карпатской 18, ул. Краснопресненской 2-12, в пер. Львовский 1-9, 2-12, пер. Ржевский 3-й 1а-г, 1-7.

Электричество до 13 часов отключено на пр. Мира 1, 5-7. С 13.30 до 18 часов света не будет на ул. Броненосной 1-7, 4- 24а, 24, 36, 38, 42- 48, Советском пр. 161- 165, 167, 169-171, 173, 175-177, 179, 181, ул. Полецкого 7-33, 8-22, 24-26, ул. Ташкентской (ор-р 14-18 КНС), пер. Броненосный 1-15, 2-18.

ИСТОЧНИК KP.RU