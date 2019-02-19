В Зеленоградске откроется выставка исторических миниатюр и диорам
Зеленоградский краеведческий музей готовится к открытию выставки исторических миниатюр и диорам «Знаменитые баталии России и Пруссии», которые были созданы калининградским художником и коллекционером Дмитрием Филипповым.
Как рассказали в музее, коллекцию Дмитрий начал собирать 20 лет назад.
Сначала это были одиночные фигурки, потом солдатики различных армий, потом гражданское население. Фигурки раскрашены вручную автором в соответствии с реальностью того времени. Каждая диорама создавалась как художественное произведение. Всего на выставке представлено 6 диорам, общее количество выставочных экземпляров на диорамах - около тысячи фигурок.
.Фото: Администрация Зеленоградска
Фото: Администрация Зеленоградска
На выставке представлены диорамы, посвященные взятию крепости Хонеда Тевтонским орденом в 1239 году, Гросс-Егерсдорфскому сражению 1757 года, вступлению русских войск в период Семилетней войны в прусский город, переходу Суворова через Альпы и др.
Выставка откроется 23 февраля в 12:00 и продлится до 30 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU