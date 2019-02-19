В Зеленоградске откроется выставка исторических миниатюр и диорам

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-19T11:43:05+03:00

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Зеленоградский краеведческий музей готовится к открытию выставки исторических миниатюр и диорам «Знаменитые баталии России и Пруссии», которые были созданы калининградским художником и коллекционером Дмитрием Филипповым.

Как рассказали в музее, коллекцию Дмитрий начал собирать 20 лет назад.

Сначала это были одиночные фигурки, потом солдатики различных армий, потом гражданское население. Фигурки раскрашены вручную автором в соответствии с реальностью того времени. Каждая диорама создавалась как художественное произведение. Всего на выставке представлено 6 диорам, общее количество выставочных экземпляров на диорамах - около тысячи фигурок.

.Фото: Администрация Зеленоградска

Фото: Администрация Зеленоградска

На выставке представлены диорамы, посвященные взятию крепости Хонеда Тевтонским орденом в 1239 году, Гросс-Егерсдорфскому сражению 1757 года, вступлению русских войск в период Семилетней войны в прусский город, переходу Суворова через Альпы и др.

Выставка откроется 23 февраля в 12:00 и продлится до 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU