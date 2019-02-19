Под Янтарным сгорела баня с мансардой

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-19T11:58:44+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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В поселке Покровское под Янтарным пожар случился днем в минувший понедельник 18 февраля. На часах было 15.34, когда поступило сообщение о горящем здании на поселковой улице Гвардейской.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в одноэтажной деревянной бане с мансардой выгорело помещение. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU