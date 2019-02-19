На калининградских дорогах в понедельник задержали 10 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-19T12:16:53+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 10 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Двое задержанных попались пьяными за рулем, уже будучи лишенными прав за пьяное вождение. Теперь нарушителям грозит лишение свободы и крупный денежный штраф.

Также за сутки в регионе к ответственности за нарушение ПДД привлекли 14 пешеходов-нарушителей и 21 водителя, которые не остановились перед пешеходным переходом.

ИСТОЧНИК KP.RU