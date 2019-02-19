На улице Чехова в Балтийске построят новые тротуары и парковки

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-19T12:23:58+03:00

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В Балтийске по программе конкретных дел отремонтируют улицу Чехова. Об этом сообщается на странице администрации в «Вконтакте».

Планируется, что на Чехова появятся новые тротуары, парковки и цветники. Тротуары станут шире, старые тополя и акации уберут, вместо них высадят штамбовые деревья. Также заменят мусорные урны и разобьют цветочные клумбы. Планируется демонтировать старый забор около поликлиники, а новый поставить дальше от проезжей части.

- По этой улице расположены четыре крупных социально значимых объекта. Это лицей №1, женская консультация, детская поликлиника и городская больница. И одна из главных задач сегодня - создать хорошие условия для пешеходов, - заявили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU