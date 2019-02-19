За январь пассажиропоток «Храброво» составил почти 149 тысяч человек
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Пассажиропоток аэропорта «Храброво» в минувшем январе составил 148 тысяч 777 человек. Как сообщает пресс-служба «Храброво», это на 27% больше, чем в январе 2018 года.
Больше 141 тыс человек было обслужено в январе на внутренних воздушных линиях.
На международных воздушных линиях пассажиропоток составил 7 тысяч 725 человек.
В январе было выполнено 748 самолетовылетов.
ИСТОЧНИК KP.RU