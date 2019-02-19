Председателю организации «Право на жизнь» предъявили обвинение в мошенничестве

СЕГОДНЯ 12:44 2019-02-19T12:44:42+03:00

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Председателю калининградской региональной общественной организации помощи бездомным животным «Право на жизнь» предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, председатель представила в ветеринарную службу недостоверные сведения по контракту по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Это послужило основанием для перечисления организации более 3 млн рублей, хотя, как считает следствия, эти услуги не были оказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU