Председателю организации «Право на жизнь» предъявили обвинение в мошенничестве
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Председателю калининградской региональной общественной организации помощи бездомным животным «Право на жизнь» предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, председатель представила в ветеринарную службу недостоверные сведения по контракту по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Это послужило основанием для перечисления организации более 3 млн рублей, хотя, как считает следствия, эти услуги не были оказаны.
ИСТОЧНИК KP.RU