2019-02-19T12:50:09+03:00
Звезды

В Калининграде откроется выставка карикатур, посвященная нефти

Экспозицию представят в историко-художественном музее
Александр КАТЕРУША
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Одна из работ с выставки.Одна из работ с выставки.Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
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Выставка карикатуры «Нефть – кровь цивилизации» откроется в Калининградском историко-художественном музее. Как рассказали организаторы, в экспозиции более 40 работ из коллекции известного калининградского карикатуриста Игоря Пащенко, которую он передал в фонды музея.

«Нефть. Из-за нее начинались войны, свергались монархи и президенты, рушились государства. Аварии и катастрофы на буровых платформах и скважинах неоднократно ставили под угрозу экологическую безопасность планеты», - говорят устроители выставки.

Посетители увидят рисунки художников из Беларуси, Бразилии, Германии, Израиля, Ирана, Италии, Литвы, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, Чехии, Югославии.

Основная часть карикатур создана в 90-х годах.

Выставка откроется 21 февраля в 16:00 и проработает до 24 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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