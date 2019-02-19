В Калининграде откроется выставка карикатур, посвященная нефти
Выставка карикатуры «Нефть – кровь цивилизации» откроется в Калининградском историко-художественном музее. Как рассказали организаторы, в экспозиции более 40 работ из коллекции известного калининградского карикатуриста Игоря Пащенко, которую он передал в фонды музея.
«Нефть. Из-за нее начинались войны, свергались монархи и президенты, рушились государства. Аварии и катастрофы на буровых платформах и скважинах неоднократно ставили под угрозу экологическую безопасность планеты», - говорят устроители выставки.
Посетители увидят рисунки художников из Беларуси, Бразилии, Германии, Израиля, Ирана, Италии, Литвы, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, Чехии, Югославии.
Основная часть карикатур создана в 90-х годах.
Выставка откроется 21 февраля в 16:00 и проработает до 24 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU