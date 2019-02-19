Транспортные полицейские задержали калининградца за хранение карфентанила

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-19T12:51:26+03:00

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В Калининграде транспортные полицейские задержали мужчину за хранение карфентанила. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного управления МВД на транспорте.

41-летнего мужчину задержали в районе остановочного пункта Киевская. При обыске у него изъяли упаковку из-под назальных капель, в которой находился сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это карфентанил.

Ранее задержанный уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU