Транспортные полицейские задержали калининградца за хранение карфентанила
.Фото: Пресс-служба транспортной полиции по СЗФО
Изменить размер текста:
В Калининграде транспортные полицейские задержали мужчину за хранение карфентанила. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного управления МВД на транспорте.
41-летнего мужчину задержали в районе остановочного пункта Киевская. При обыске у него изъяли упаковку из-под назальных капель, в которой находился сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это карфентанил.
Ранее задержанный уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU