Двоих калининградцев задержали за серию угонов автомобилей

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-19T13:02:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде полицейские задержали двоих мужчин за серию краж автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, 32-летний и 21-летний мужчины в ночь на 28 декабря прошлого года они угнали припаркованный на улице Ульяны Громовой «Рено». А в рождественскую ночь 2019 похитили УАЗ в Гурьевске.

- Оба автомобиля по расчету злоумышленников должны были пойти на запчасти, однако полицейские обнаружили их спрятанными в гаражах и изъяли. Кроме того, оперативники выяснили, что подозреваемые причастны к серии краж автомобильных аккумуляторов, - заявили в полиции.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям. По оперативной информации они занимались автоугонами с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU