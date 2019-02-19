2019-02-19T14:12:18+03:00
Общество

Светлогорск примет Международный ветеринарный конгресс

Ведущие эксперты по болезням животных соберутся в «Янтарь холле»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Международный ветеринарный конгресс - главное научное мероприятие ветеринарной отрасли не только в России, но и на всей территории Евразийского Экономического Союза и в странах СНГ – пройдет в этом году в Светлогорске.

С 17 по 20 апреля он соберет более 1,5 тыс специалистов, ведущих мировых экспертов по болезням животных.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в рамках деловой программы пройдет ряд конференций, круглые столы, на которых обсудят проблемы АЧС, ящур и бешенство.

Конгресс проходит, в том числе при поддержке отечественных и иностранных экспертов, среди которых ученые и практики животноводства и ветеринарии из Великобритании, Дании, Австрии, Польши, КНР, США, Австралии и других стран.

В программе: выставка, вручение наград от министерства сельского хозяйства России.

Одна из задач мероприятия – повышение значимости ветеринарной профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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