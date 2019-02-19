В Калининградской области начали жечь траву в полях
В Калининградской области зафиксированы первые случаи возгорания прошлогодней травы в полях. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, в субботу 16 февраля трава на площади 1 га горела в окрестностях поселка Прибрежный Гурьевского района.
Отметим, в прошлом году пожарно-спасательные подразделения 1218 раз выезжали на тушение прошлогодней травы в Калининградской области. Общая площадь возгорания, пройденная палами, превысила 1500 га.
Чаще всего траву поджигают из ложного убеждения, что таким варварским образом можно повысить плодородность почвы. Имеет место и простое хулиганство или небрежное обращение с огнем. Например, окурок, брошенный на траву часто становится причиной серьезного пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU