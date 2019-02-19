Новый виток мусорной реформы: В Калининграде управляющие компании начали отказываться убирать разбросанные отходы

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-19T14:31:18+03:00

Мусор с территории контейнерных площадок теперь не убирается неделями Фото: Иван МАРКОВ

По словам председателя комитета городского хозяйства Калининграда, таких компаний уже четыре

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Мусорная реформа в Калининграде продолжает обрастать негативными последствиями. Об одном из них во вторник на оперативном совещании в мэрии города сообщил председатель комитета городского хозяйства Игорь Билич. По его словам, ряд управляющих компаний города отказался убирать территорию рядом с мусорными контейнерами.

- Хотелось бы отметить, что определенные управляющие организации, в том числе ЖСК №9, ЖСК №8, ТСЖ «Ульяны Громовой 5/7» и ООО «Европейский сервис» категорически отказались от подписания соглашений и не производят уборку на этих площадках.

Билич также сообщил, что мусорные контейнеры с территорий указанных управляющих компаний администрация перенесет на придомовую территорию, «что вызовет неудобство для жителей», и применят против протестующих меры прокурорского реагирования.

- Такой пример был бы негативным, - добавил Билич. – Он грозит разрушению сложившихся нормальных отношений с управляющими компаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU