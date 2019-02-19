Жительница Черняховска украла у своей бабушки 160 тысяч рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске задержали местную жительницу за крупную кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратилась 63-летняя женщина, которая сообщила, что с ее банковской карты пропали 160 тысяч рублей. Полицейские провели проверку и установили, что деньги украла ее 21-летняя внучка.
- Злоумышленница приходила в гости к своей бабушке и во время того как та не видела, переводила с ее банковской карты пенсионные сбережения, - рассказали в полиции.
На внучку завели уголовное дело, ей грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU