Жительница Черняховска украла у своей бабушки 160 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:53 2019-02-19T15:54:52+03:00

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В Черняховске задержали местную жительницу за крупную кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 63-летняя женщина, которая сообщила, что с ее банковской карты пропали 160 тысяч рублей. Полицейские провели проверку и установили, что деньги украла ее 21-летняя внучка.

- Злоумышленница приходила в гости к своей бабушке и во время того как та не видела, переводила с ее банковской карты пенсионные сбережения, - рассказали в полиции.

На внучку завели уголовное дело, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU