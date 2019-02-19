2019-02-19T16:10:15+03:00
Общество

В Правдинске с водителя взыскали 600 тысяч за поврежденный в ДТП грузовик

Виктор Сергеев
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Правдинский районный суд взыскал с водителя ущерб за поврежденный в ДТП грузовик. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В октябре 2017 года водитель «Скании» попал в ДТП в Литве. Он был призван виновником аварии, поэтому владелец грузовика решил взыскать с него ущерб в размере 616 тысяч рублей.

Суд пришел к выводу об обоснованности требований владельца автомобиля о возмещении ущерба и взыскал с водителя 616 тысяч рублей, а также судебные расходы – почти 23 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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