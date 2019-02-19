СЕГОДНЯ 16:18 2019-02-19T16:19:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Советска придумали, как спасти убыточное муниципальное предприятие. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации города Николай Воищев.

Сити-менеджер отметил, что предприятие «Жилсервис» управляет 350 домами, 300 из которых являются убыточными.Это, в свою очередь, серьезно влияет на финансовое состояние предприятия, у него кредиторская задолженность на начало года составила 11 млн рублей.

- Мой заместитель Александр Бурых предложил план мероприятий по обеспечению устойчивой работы предприятия. Среди них оптимизация штатного расписания, усиление претензионно-исковой работы с физическими и юридическими лицами, имеющими задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, увеличение перечня предоставления платных услуг, проведение ревизионной работы по оптимизации задолженности по налогам и сборам, а также перед ресурсоснабжающими организациями, -написал Воищев.

Глава администрации добавил, что власти должны, в первую очередь, обеспечить благоприятную среду проживания горожан, поэтому он предложил к изучению положения дел в «Жилсервисе» привлечь юристов «и к этому вопросу вернуться еще раз».

ИСТОЧНИК KP.RU