Власти выделили более 50 млн рублей на ремонт дорог в Гвардейске и Багратионовске
.Фото: Иван МАРКОВ
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Региональное правительство предоставило субсидии Гвардейскому и Багратионовскому городским округам на ремонт дорог. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Администрация Гвардейска получит чуть более 30 млн рублей на реконструкцию автодороги «Звеньевое-Лозовое. В свою очередь, багратиновские власти получат 20,2 млн рублей на реконструкцию моста на автодороге общего пользования «Приморское-Калининград – Мамоново-ст. Приморское-Новое».
Работы по реконструкции должны быть выполнены в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU