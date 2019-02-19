2019-02-19T16:39:48+03:00
Общество

Власти выделили более 50 млн рублей на ремонт дорог в Гвардейске и Багратионовске

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Региональное правительство предоставило субсидии Гвардейскому и Багратионовскому городским округам на ремонт дорог. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Администрация Гвардейска получит чуть более 30 млн рублей на реконструкцию автодороги «Звеньевое-Лозовое. В свою очередь, багратиновские власти получат 20,2 млн рублей на реконструкцию моста на автодороге общего пользования «Приморское-КалининградМамоново-ст. Приморское-Новое».

Работы по реконструкции должны быть выполнены в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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