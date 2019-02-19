На Советском проспекте водитель «Ауди» сбил женщину на пешеходном переходе
.Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник утром в Калининграде сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 7 часов на Советском проспекте. 23-летний водитель «Ауди» сбил 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые вызвали медиков для оказания помощи пострадавшей. Женщину госпитализировали в больницу. По факту наезда проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU