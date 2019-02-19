2019-02-19T17:43:46+03:00
Общество

В Калининграде в честь Дня защитника Отечества устроят салют

Александр КАТЕРУША
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В Калининграде праздничный салют в честь Дня защитника Отечества состоится в субботу 23 февраля в 21:00 в «Парке Победы».

«К гулу военных самолетов над городом уже почти привыкли, а скоро над Калининградом разнесутся еще и звуки залповых орудий», - пишут на официальной страничке администрации Калининграда в Facebook.

В мэрии напоминают, что 23 февраля с 19:30 до 22:00 перекроют Гвардейский пр-т от Театральной до мемориала «1200 гвардейцев» и ул. Румянцева (бывш. Горная) от Галицкого до Дмитрия Донского.

Накануне, 22 февраля с 7:00 до 20:00 будет также закрыта ул. Кронштадтская от Грекова до пр. Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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