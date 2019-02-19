«Правдинское Свино Производство – 2» оштрафовали за слив отходов в лес
Изменить размер текста:
ООО «Правдинское Свино Производство – 2» оштрафовали за нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки выяснилось, что из-за повреждения одного из объектов хранения отходов на территорию лесного массива, находящегося вблизи предприятия, поступали отходы животноводства, тем самым загрязняя ее.
Региональное управление Росприроднадзора оштрафовало юридическое лицо и директора на 132 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU