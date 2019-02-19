2019-02-19T17:44:34+03:00
Общество

«Правдинское Свино Производство – 2» оштрафовали за слив отходов в лес

Виктор Сергеев
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ООО «Правдинское Свино Производство – 2» оштрафовали за нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что из-за повреждения одного из объектов хранения отходов на территорию лесного массива, находящегося вблизи предприятия, поступали отходы животноводства, тем самым загрязняя ее.

Региональное управление Росприроднадзора оштрафовало юридическое лицо и директора на 132 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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