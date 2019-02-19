С начала года в Калининградской области оштрафовали 306 водителей, которые не остановились перед «зеброй»
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области с начала года к административной ответственности привлекли 306 водителей, которые не предоставили преимущество движения пешеходам. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В полиции напоминают, что за не предоставление преимущества пешеходам предусмотрен штраф от 1500 до 2500 рублей.
- Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально внимательными во время управления транспортным средством и пропускать пешеходов, переходящих проезжую часть по пешеходным переходам, - заявили в пресс-службе УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU