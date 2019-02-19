В Янтарном открыли слип для рыбаков и дайверов

СЕГОДНЯ 18:15 2019-02-19T18:15:47+03:00

Теперь любители ловли янтаря и морской рыбалки могут с комфортом выезжать к морю

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Хорошая новость для калининградцев, любителей ловли янтаря и рыбы в Балтийском море пришла из Янтарного. Мэр Алексей Заливатский сообщил на своей страничке в Фейсбуке об очередном свершении:

- Теперь в Янтарном можно не только оставить свой автомобиль на благоустроенной парковке, но и спустить в море лодку (катер, гидроцикл и т.д.) по оборудованному бетонному слипу. Без выезда на пляж. Судя по ширине слипа, толкаться не придётся. Возможен спуск или подъём до трёх плавсредств одновременно.

Напомним, полгода назад в Янтарном открыли специализированный обустроенный паркинг для автомобилей с лодочными прицепами. Как показала практика, спрос есть. В Янтарный съезжаются сотни ловцов янтаря и рыбаков со всей Калининградской области. Первоначально парковочное место в час стоило 100 рублей, затем владелец платной стоянки по просьбе местной администрации снизил цену в два раза. Теперь благодаря частным инвестициям построен капитальный бетонный слип для круглогодичного спуска маломерных судов. Пользоваться объектом люди могут бесплатно.

- Пока отдельной цены за пользование спуском в прейскуранте собственника парковки нет. Владелец парковки частник. Мы муниципальный бюджет на паркинг и слип не тратили. Дорого, - прокомментировал Алексей Заливатский.

В Янтарном можно оставить на постой свою лодку. Для этого оборудованы специальные места.

Напомним, власти Янтарного инициировали строительство слипа после того, как местные жители жаловались на владельцев внедорожников, которые самовольно выезжали на берег с лодками и прицепами, разрушали пляж. Глава поселка Алексей Заливатский лично проводил с полицией рейды, наказывая нарушителей. А проезды к морю перегораживали противотанковыми ежами.

ИСТОЧНИК KP.RU