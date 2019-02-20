Под Черняховском сгорел магазин с продуктами
Пожар случился в поселке Бережковское
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В поселке Бережковское Черняхового района пожар случился вечером в минувший вторник 19 февраля. В 19:26 поступило сообщение о том, что на одной из поселковых улиц горит магазин.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в одноэтажном продуктовом магазине горели продукты питания. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Кроме того, огонь перекинулся на чердак – там горел строительный мусор.
Пожарные подоспели вовремя и предотвратили дальнейшее распространение огня.
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU