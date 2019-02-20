Под Черняховском сгорел магазин с продуктами

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-20T10:00:26+03:00

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В поселке Бережковское Черняхового района пожар случился вечером в минувший вторник 19 февраля. В 19:26 поступило сообщение о том, что на одной из поселковых улиц горит магазин.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в одноэтажном продуктовом магазине горели продукты питания. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Кроме того, огонь перекинулся на чердак – там горел строительный мусор.

Пожарные подоспели вовремя и предотвратили дальнейшее распространение огня.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU