На границе с Литвой задержали контрабандиста из Немана

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-20T10:44:43+03:00

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Почти 800 пачек сигарет были задержаны на границе в Советске, когда их на территорию Литвы пытался провезти житель Неманского района.

Мужчина ехал в соседнее государство на своей «Ауди 100» 1987 года выпуска «с туристическими целями». Однако, как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, в ходе таможенного досмотра оказалось, что водитель иномарки скрыл от таможенного контроля 784 пачки сигарет без акцизных марок, произведенных в Белоруссии.

Сообщается, что сигареты были спрятаны в колесах автомобиля. Обнаружить их удалось после проведения демонтажных работ.

Товар изъят, его владелец заплатит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU