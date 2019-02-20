В Балтийске продавцу магазина грозит штраф до 50 тысяч за продажу пива подростку

СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-20T10:12:10+03:00

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В Балтийске привлекли к ответственности продавца магазина за продажу пива подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В магазине на шоссе Морской пехоты 49-летняя продавщица продала пиво несовершеннолетнему покупателю, не убедившись, что он достиг 18-летнего возраста.

В отношении женщины полицейские составили протокол по части 2.1 статьи 14.16 КоАП «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции». Санкция включает наказание в виде штрафа от 30-ти до 50-ти тысяч рублей. За повторное нарушение закона в этой сфере предусмотрена уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU