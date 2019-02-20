2019-02-20T10:15:28+03:00
Происшествия

Началось: В Калининградской области за один день пожарные пять раз выезжали на тушение травы в полях

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области с наступлением теплых деньков открылся сезон полевых пожаров, или, как говорят в МЧС – палов.

Только в минувший вторник 19 февраля пожарные пять раз выезжали на тушение сухой прошлогодней травы. По данным пресс-службы регионального Управления МЧС России, трава горела на улице Октябрьской в городе Пионерском, в Мамоновском городском округе и в самом Мамоново, в поселке Березовка Багратионовского района.

Общая площадь пожаров составила более 1 гектара.

Отметим, первый в этом году случай возгорания сухой травы был зафиксирован в субботу 16 февраля. Трава на площади 1 га горела в окрестностях поселка Прибрежный Гурьевского района.

В прошлом году пожарно-спасательные подразделения 1218 раз выезжали на тушение прошлогодней травы в Калининградской области. Общая площадь возгорания, пройденная палами, превысила 1500 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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