Началось: В Калининградской области за один день пожарные пять раз выезжали на тушение травы в полях
В Калининградской области с наступлением теплых деньков открылся сезон полевых пожаров, или, как говорят в МЧС – палов.
Только в минувший вторник 19 февраля пожарные пять раз выезжали на тушение сухой прошлогодней травы. По данным пресс-службы регионального Управления МЧС России, трава горела на улице Октябрьской в городе Пионерском, в Мамоновском городском округе и в самом Мамоново, в поселке Березовка Багратионовского района.
Общая площадь пожаров составила более 1 гектара.
Отметим, первый в этом году случай возгорания сухой травы был зафиксирован в субботу 16 февраля. Трава на площади 1 га горела в окрестностях поселка Прибрежный Гурьевского района.
В прошлом году пожарно-спасательные подразделения 1218 раз выезжали на тушение прошлогодней травы в Калининградской области. Общая площадь возгорания, пройденная палами, превысила 1500 га.
ИСТОЧНИК KP.RU