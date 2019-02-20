Тридцать калининградских школ и детсадов стали обладателями «зеленого флага»

СЕГОДНЯ 10:18 2019-02-20T10:19:14+03:00

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Тридцать образовательных учреждений Калининградской области, в том числе, четыре детсада, стали обладателями «зеленого флага». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сейчас рекордсменом по количеству флагов остается «Школа будущего» пос. Большое Исаково, получившая пятнадцатую награду. Детскому саду №18 Советска впервые присвоен столь престижный статус.

В 2018 году в программе «Эко-школа/Зеленый флаг» приняли участие около тысячи педагогов и воспитателей, 22 тысячи детей. Созданные проекты становились победителями и лауреатами всероссийских и международных олимпиад и чтений.

- Экологическое образование – одно из приоритетных. Отрадно, что педагоги и администрация учреждений уделяют особое внимание воспитанию юных защитников природы. Для еще большего вовлечения детей на базе одного из образовательных учреждений будет создан детский лагерь юннатов, – сообщил вице-премьер Илья Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU