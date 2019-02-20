Мэрия Калининграда: В новом учебном году ожидается около 6 тысяч первоклассников

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-20T10:24:11+03:00

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В новом учебном году в учебные учреждения Калининграда ожидается около 6 тысяч первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В 2018-2019 учебный год было 6208 учащихся первых классов.

- До 30 июня школы города осуществляют прием в первый класс детей, проживающих на закрепленных территориях. Факт проживания ребёнка подтверждается свидетельством о регистрации по месту жительства или по месту пребывания, которые согласно федеральному Порядку приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования имеют равную юридическую силу – сообщили в мэрии.

Что касается горожан, которые не проживают на закрепленной территории, они могут быть приняты в общеобразовательное учреждение при наличии свободных мест с 1 июля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU