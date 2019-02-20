Калининградская область вошла в десятку лучших направлений для экскурсионного туризма
.Фото: Александр Подгорчук
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Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших экскурсионных городов и регионов России для экскурсионных туров, отдыха и путешествий с гидами.
В десятку лучших направлений вошли Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Ярославская область и Тульская область, Краснодарский край, Владимирская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области. В частности, туристы в Калининградской области интересуются экскурсиями по Калининграду, Светлогорску и Зеленоградску.
Экскурсионный туризм включает культурно-познавательные туры и экскурсии с гидами-экскурсоводами в туристических поездках.
ИСТОЧНИК KP.RU