Калининградская область вошла в десятку лучших направлений для экскурсионного туризма

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-20T10:30:06+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших экскурсионных городов и регионов России для экскурсионных туров, отдыха и путешествий с гидами.

В десятку лучших направлений вошли Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Ярославская область и Тульская область, Краснодарский край, Владимирская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области. В частности, туристы в Калининградской области интересуются экскурсиями по Калининграду, Светлогорску и Зеленоградску.

Экскурсионный туризм включает культурно-познавательные туры и экскурсии с гидами-экскурсоводами в туристических поездках.

ИСТОЧНИК KP.RU