В Калининграде отключили воду в домах на четырех улицах

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-20T10:45:37+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет холодной и горячей воды в домах на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов не будет холодной воды на ул. Черниговская 27-31а, б, 33-37,39-43, 45-49, 51-53, 52-60,62-70, пер. Краснодонский 2,4

Горячей воды не будет на ул. Дзержинского 100-100в,102-102д, 104-104в,106-106д, ул. Черниговская 31а,б,33а,б,35-37,43а.

Без света в связи с ремонтными работами до 18 часов останутся дома на ул. Пролетарская 55,57,59,61, ул. Ген. Соммера 29-37.

ИСТОЧНИК KP.RU