В Гурьевске чиновника оштрафовали на 30 тысяч за махинации при проведении аукциона
.Фото: Александр Подгорчук
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В Гурьевске чиновника администрации привлекли к ответственности за нарушения при проведении аукциона. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Чиновник при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ямочному ремонту установил дату и время окончания подачи заявок на участие в аукционе, нарушающие действующее законодательство.
Управление антимонопольной службы признало сотрудника администрации виновным и оштрафовало на 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU