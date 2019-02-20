В Гурьевске чиновника оштрафовали на 30 тысяч за махинации при проведении аукциона

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-20T10:53:31+03:00

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В Гурьевске чиновника администрации привлекли к ответственности за нарушения при проведении аукциона. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Чиновник при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ямочному ремонту установил дату и время окончания подачи заявок на участие в аукционе, нарушающие действующее законодательство.

Управление антимонопольной службы признало сотрудника администрации виновным и оштрафовало на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU