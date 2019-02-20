2019-02-20T10:59:16+03:00
Общество

В Калининградской области из-за гриппа остаются закрытыми 8 школ и 3 детских сада

Во многих образовательных учреждениях учебный процесс приостановлен частично
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области сохраняется непростая обстановка в связи с заболеванием гриппом и ОРВИ. С целью ограничения распространения заболеваний временно не осуществляется учебный процесс в 8 школах: №2, №5, №16, №56, №9, «Школа будущего», Гавриловская школа имени Крысанова.

Со вторника 19 февраля приостановила работу школа поселка Краснополянское Черняховского района.

Кроме того, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, не принимают детей три детских дошкольных учреждения. Это садик №6 в Полесском районе, садик №1 «Солнышко» в Озерском городском округе, школа им. Сидорова в Гвардейском городском округе.

Частично приостановлен учебный процесс в 95 классах 23 школ области, временно не осуществляется работа 33 групп 25 детских дошкольных учреждений.

Отметим, за неделю с 11 по 17 февраля в целом по Калининградской области интенсивный показатель заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями снизился. О превышении эпидемического порога врачи не говорят.

При этом с диагнозами респираторно-вирусная инфекция и грипп в инфекционные стационары было госпитализировано 104 человека, в том числе 67 детей до 14 лет. Только с городе Калининграде госпитализировано 77 человек, из них 49 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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