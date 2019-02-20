Калининградская «Балтика» арендовала защитника из клуба Премьер-лиги
.Фото: fc-baltika.ru
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В калининградскую «Балтику» на правах аренды перешел защитник Шамиль Гасанов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
26-летний Гасанов начал профессиональную карьеру в 2012 году. Он выступал за команды «Подолье» (Москва), «Анжи» (Махачкала), «Тромсё» (Норвегия), «Енисей» (Красноярск). В российской премьер-лиге провел в общей сложности 33 матча.
В «Балтике» Шамиль Гасанов будет выступать до окончания сезона-2018/2019.
ИСТОЧНИК KP.RU