2019-02-20T10:59:55+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» арендовала защитника из клуба Премьер-лиги

Виктор Сергеев
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..Фото: fc-baltika.ru
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В калининградскую «Балтику» на правах аренды перешел защитник Шамиль Гасанов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

26-летний Гасанов начал профессиональную карьеру в 2012 году. Он выступал за команды «Подолье» (Москва), «Анжи» (Махачкала), «Тромсё» (Норвегия), «Енисей» (Красноярск). В российской премьер-лиге провел в общей сложности 33 матча.

В «Балтике» Шамиль Гасанов будет выступать до окончания сезона-2018/2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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