2019-02-20T11:06:17+03:00
Общество

Россельхознадзор изъял на границе почти полтонны мяса и молочки из Польши и Литвы

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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На неделе сотрудники Россельхознадзора пресекли несколько попыток ввоза в Калининградскую область продуктов из Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На границе в ручной клади 13-ти калининградцев было обнаружено в общей сложности 499 килограммов молочной, мясной и рыбной продукции. Часть груза была возвращена в Польшу и Литву, а часть продукции уничтожена.

- Причиной возврата и изъятия продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - заявили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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