Парусник «Седов» начали перекрашивать в исторический белый цвет

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-20T11:10:11+03:00

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В доке Светловского судоремонтного завода продолжается ремонт 98-летнего парусника «Седов». Как сообщает пресс-служба БГАРФ, на корпус барка был нанесен первый слой белой краски. Этот цвет является историческим и родным для «Седова». Именно белый парусник со времен масштабных ремонтов 50-х годов «Седов» бороздил моря и океаны в белом цвете. Так что 13 лет черного окраса (с 2005 по 2018 гг.) войдут в историю.

Планируется, что после нанесения и полного высыхания второго слоя краски «Седов» покинет док. А его место займет «Крузенштерн», который уже подготовлен к доковым работам.

Интересно, что фирменный белый цвет «Седов» утратил в 2005 году, когда выступил в роли барка «Памир» в фильме Каспара Хайдельбаха «Гибель «Памира». Тогда немецкому режиссеру удалось согласовать перекраску корпуса «Седова» в черный цвет. Его имели все парусники судоходной компании «F. Laeisz», к которой относился и «Памир», выше ватерлинии. Ватерлиния и фальшборт были покрашены в белый цвет, подводная часть корпуса - в красный. Мачты были желтыми.

Съемки проходили в Германии и на Канарских островах. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о крушении грузовой парусного барка «Памир», который затонул 22 сентября 1957 года в Атлантическом океане.

ИСТОЧНИК KP.RU