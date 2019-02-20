2019-02-20T11:31:07+03:00
Происшествия

Двое калининградцев избили и ограбили прохожего на улице Вагнера

Игорь ОРЕХОВ
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В июне прошлого года некому калининградцу, ошивавшемуся возле одного из строительных магазинов, повезло заметить, как проходившая мимо девушка обронила свой айфон и не заметила этого. Приятным бонусом к гаджету, который вор, конечно, и не подумал отдавать законной владелице, стали 3700 рублей, которые сведущий в высоких технологиях горожанин смог при помощи услуги «Мобильный банк» снять со счета рассеянной барышни.

Войдя во вкус легких денег, уже в ночь на 1 ноября все тот же молодчик на пару со своим дружком подкараулили на улице Вагнера прохожего, напали на него, жестоко избили и отобрали у бедняги два мобильных телефона, связку ключей и рюкзак, в котором находились кошелек со 125 тысячами рублей наличными, а также личные вещи и документы.

Когда подельники предстали перед судом, они внимательно слушали адвоката. Поэтому и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дел дела в особом порядке, без проведения судебного следствия. Ведь по закону, в этом случае назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Подсудимым повезло, что ни гособвинитель, ни потерпевшие не возражали.

В итоге вор и разбойник по совокупности получил пять лет «строгача». А его соучастник в деле на улице Вагнера отделался тремя годами и 10 месяцами в исправительной колонии общего режима.

- Кроме того, с каждого подсудимых в счет компенсации морального вреда потерпевшим решено взыскать по 100 тысяч рублей с каждого, а также материальный ущерб солидарно в размере 130 300 рублей, - добавили в пресс-службе Ленинградского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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