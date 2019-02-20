Калининградец хладнокровно зарезал своего нового приятеля

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-20T11:41:27+03:00

Расправа произошла на глазах двух девушек, которые также участвовали в застолье

Изменить размер текста: A A

Ночью 17 февраля этого года на улице Казарменной в Черняховске гуляла компания из четырех человек. 30-летний житель райцентра, его 38-летний новый знакомый (мужчины познакомились лишь накануне), и две разбитные девицы накрыли поляну в летнем домике – благо, горячительных напитков хватало и участники пиршества не мерзли.

Зато, как это нередко бывает, в процессе застолья вспыхнула ссора. Недолго думая, младший черняховец схватил нож и ударил им своего собутыльника сначала в спину, а потом в грудь. Или наоборот – в данном случае не так важно.

Сделав свое черное дело, поножовщик скрылся, а перепуганные девушки принялись названивать в «Скорую». Увы, несмотря на все усилия прибывших врачей раненый вскоре отдал богу душу.

- В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан и допрошен, - проинформировала официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - По ходатайству следствия в отношении него Черняховским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, гражданин водворен в следственный изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU