СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-20T11:42:08+03:00

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В апреле на улицах Калининграда будут тестировать электробусы «Волгобас». Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».

Сообщается, что «городской» пробег «Волгобаса» на одной подзарядке - примерно 180-200 км зимой и 220-240 км летом. Для электробусов не нужно создавать отдельную инфраструктуру, мощности Калининград-ГорТранса должно хватить на одновременную зарядку 50-ти единиц транспорта. Время зарядки – 5 часов. Общая вместимость – 90 мест, из них 27 сидячих. Возможность залезть в него с велосипедом или коляской тоже предусмотрена.

- «Электробус сегодня выгоден тем, что в отличие от дизельного автобуса, количество используемых в нём материалов и комплектующих изделий около 2 тысяч, а в обычном автобусе 5-10 тысяч. Соответственно и техническое обслуживание проще. В электробусе не надо менять масло, фильтры. Просто взял, протер, подкрутил, проверил батарею и поехал, - рассказал представитель компании-производителя Валерий Курилин.

ИСТОЧНИК KP.RU