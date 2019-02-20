В Калининграде пятерых водителей оштрафовали за перевозку детей без удерживающих кресел

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-20T12:12:53+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области выявили 507 нарушений Правил дорожного движения. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В частности, к ответственности привлекли 16 пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги вне переходов. Заплатить штраф придется и 14-ти водителям, которые не уступили дорогу пешеходам.

Также к ответственности привлекли пятерых водителей, которые перевозили своих детей без удерживающих кресел.

Кроме этого, инспекторы ГИБДД выявили на дорогах семерых пьяных водителей, двое из них сели пьяными за руль, уже будучи лишенными прав.

ИСТОЧНИК KP.RU