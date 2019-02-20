2019-02-20T13:11:19+03:00
Спорт

Калининградка выиграла бронзу чемпионата Европы по мини-футболу

Соревнования прошли в Португалии
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Португальский город Гондомар принял финальную часть первого в истории европейского чемпионата среди женских сборных. Участвовали команды из Испании, Португалии, Украины и России.

Отечественная команда уступила в полуфинале испанкам 0:5. В матче за третье место наши девушки пропустили два мяча и сумели победить сборную Украины только в серии пенальти.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, на все встречи команду с капитанской повязкой выводила Александра Самородова, которая в составе калининградской «Альфы-09» выигрывала бонзу чемпионата России по пляжному женскому футболу.

Сейчас Саша выступает за тюменский клуб «Запсибколледж». За сборную страны по женскому мини-футболу калининградка провела 19 матчей и забила шесть мячей. Кроме того, в прошлом году она выиграла Кубок Европы по пляжному футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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