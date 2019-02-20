Мэрия: Польский трамвай PESA вернется на улицы Калининграда уже в апреле

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-20T13:29:41+03:00

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Польский трамвай PESA вернется на улицы города уже в апреле. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбук».

- С ноября прошлого года он находится в ремонте. В связи с тем, что подходящую деталь для его починки пришлось заказывать аж в Германии, поляки уже не производят эту модель, процесс затянулся. Но в итоге мы его все равно еще увидим в Калининграде. Вместе с электробусом, - сообщили в администрации, добавив, что «наша приоритетная задача - сохранение сети электротранспорта, его дальнейшая модернизация и развитие».

ИСТОЧНИК KP.RU