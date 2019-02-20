В мэрии Калининграда назвали главную причину ДТП на городских улицах

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-20T14:43:16+03:00

По словам Александра Химича, бороться с этими нарушениями власти будут при помощи камер наблюдения

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Во вторник после оперативного совещания в мэрии города руководитель отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Александр Химич назвал главную причину нарушений ПДД в Калининграде.

- ДТП – это низкая дисциплина водителей, - заявил Химич. - Практически 85% ДТП происходит из-за этого. По прошлому году у нас больше всего аварий случилось из-за проезда на запрещающий сигнал светофора. Для пресечения подобного вида нарушений мы будем устанавливать камеры «Безопасного города», которые будут в автоматическом режиме фиксировать нарушения и пресекать их в виде штрафных санкций.

Конкретной информации о количестве камер и месте их появления Химич озвучить отказался, сославшись на то, что это не в его полномочиях.

ИСТОЧНИК KP.RU