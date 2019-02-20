2019-02-20T15:47:58+03:00
Происшествия

В Калининграде эвакуировали спорткомплекс "Юность"

Александр КАТЕРУШАКирилл Алексеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В среду в середине дня был эвакуирован спорткомплекс "Юность" в Калининграде. Как сообщил "Клопс.Ru", причиной стало сообщение том, что здание заминировано.

Была проведена эвакуация посетителей спортзалов, а также бассейна. Люди покинули помещения своевременно. На месте работают представители спецслужб.

- Мы всех отпустили домой чтобы не мерзли, и тренеры, и дети ушли, - сказал "КП" Андрей Макаров, директор спортшколы по плаванию. - Работают кинологи, смотрят, ищут.

В Управлении МЧС России по Калининградской области "КП" прояснить ситуацию не смогли, отметив лишь, что никаких учений в здании не проводится. При этом сотрудники ведомства на месте присутствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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